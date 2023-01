Diagnose Demenz – und dann? Kurs in Bobingen hilft Angehörigen

Die Diagnose bedeutet einen tiefen Einschnitt. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für pflegende Angehörige. Die Sozialstation Bobingen bietet mit einem Kurs Hilfestellung.

Diagnose Demenz. Ab diesem Tag verändert sich das Leben. Der Betroffene erlebt oft tiefgreifende Veränderungen. Doch auch für die Angehörigen, die meist die häusliche Pflege übernehmen, bedeutet das eine Herausforderung.

Um die Menschen damit nicht alleinezulassen, bietet die Sozialstation Bobingen in Zusammenarbeit mit Demenzpate Philipp von Mirbach einen Kurs zum Thema an. "An zehn Terminen, die jeweils zwei Stunden dauern, wollen wir den Menschen eine Hilfestellung geben, mit der schwierigen Situation zurechtzukommen", sagt Kursleiter Philipp von Mirbach.

Philipp von Mirbach ist ehrenamtlicher Demenzpate bei einer Augsburger Organisation, die sich um Information und Aufklärung zum Thema Demenz kümmert. Praktische Erfahrungen hat er während seiner aktiven Arbeit als Pfleger in Seniorenheimen gesammelt. Er arbeitet mittlerweile als Angestellter der Arbeiterwohlfahrt in Augsburg und kümmert sich um die soziale Betreuung von Bewohnern zweier Heime für betreutes Wohnen der Arbeiterwohlfahrt. Zudem ist Mirbach ausgebildeter Heilpraktiker für Psychotherapie.

Diagnose Demenz: Erfahrungsaustausch ist wichtig

Das Angebot in Bobingen richtet sich speziell an Pflegende, bei deren Angehörigen bereits die Diagnose Demenz gestellt worden ist, die Krankheit aber noch am Beginn beziehungsweise in einem frühen Stadium ist. Dabei soll nicht nur Wissen um die Krankheit, deren Verlauf und mögliche Medikationen vermittelt werden. Besonders wichtig sei dabei der Erfahrungsaustausch. "Wir wollen, dass die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kommen, sich gegenseitig von ihren Problemen und Ängsten erzählen können", sagt Philipp von Mirbach. Dabei soll auch Verständnis für das Verhalten der Kranken entstehen und welche Möglichkeiten es gibt, mit einem Demenzkranken umzugehen. Wobei es besonders wichtig sei, dass sich die Pflegenden ihrer Situation bewusst würden, um auf sich selbst zu achten.

Denn gerade für sie stelle eine solche Situation eine große psychische Belastung dar. Nach dem Kurs soll nicht einfach Schluss sein. Die Bobinger Sozialstation bietet weiterführend einen Stammtisch für die Angehörigen an. Dort können sich die Beteiligten austauschen und Informationen rund um das Thema bekommen. Dieser Stammtisch stehe natürlich auch Menschen offen, die nicht zuvor am Kurs teilgenommen haben.

Zehn Termine mit zwei Stunden seien bei dem umfangreichen Thema nicht besonders viel, erklärt Kursleiter von Mirbach. Allein schon wegen der vielen Varianten, die es bei dieser Krankheit gebe. Es sei sehr wichtig, den Pflegenden das Wesen und den Verlauf der Demenz zu erklären und ihnen auch die Symptome und Auswirkungen zu erklären. Denn mit den richtigen Verhaltensweisen, zum Beispiel langsam und in kurzen Sätzen mit dem Kranken zu sprechen, könne im Alltag bereits hilfreich sein. Auch der Tipp, wenn die Kranken "bockig" oder aggressiv würden, es nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern zu akzeptieren, dass es eine Auswirkung der Krankheit ist, könne helfen.

Natürlich werde es im Verlauf der Abende auch Hinweise geben, wie und wo man sich gegebenenfalls Hilfe holen könne. Wie beantragt man einen Pflegegrad, was sind die Möglichkeiten der Tagespflege und wann ist eine Einweisung in ein Betreuungsheim sinnvoll? Das seien Fragen, die im Laufe der Treffen ebenfalls angesprochen und erklärt würden. "Oftmals wissen die Betreuerinnen und Betreuer gar nicht, was ihnen an Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, zur Verfügung stehe.

Schulung in Bobingen: Kosten übernimmt die Kasse

Der erste Kurs dieser Art endete jüngst. Die Teilnehmenden hätten nach eigenen Aussagen davon sehr profitiert, war von der Verantwortlichen in der Sozialstation Bobingen, Regina Weinkamm, zu hören. Daher werde die Schulung jetzt erneut angeboten. Start für die Schulung ist der 9. Februar. An zehn Übungsabenden (einmal pro Woche von 18 bis 20 Uhr) werden Wissen vermittelt und Gespräche geführt. Schulungsort ist die Sozialstation Bobingen. Die Kursgebühr beträgt 128 Euro. Bei vorliegender Demenzdiagnose wird diese aber in der Regel von den Krankenkassen übernommen. Anmeldung und Informationen zum Kurs bei Regina Weinkamm, Sozialstation Bobingen, Telefon 08234/9621-0, oder direkt beim Referenten Philipp von Mirbach im Internet unter www.PraxisvonMirbach.de.