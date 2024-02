Bobingen

Die alte Schule in Straßberg ist wohl nicht mehr zu retten

Plus Seit Jahren wird in Bobingen über das Schulgebäude beraten. Mögliche Nutzungsideen wurden immer wieder verworfen. Jetzt droht wohl der Abriss.

Von Elmar Knöchel

Die alte Schule steht an einer zentralen Stelle im Bobinger Ortsteil Straßberg. Direkt an der Frieda-Forster-Straße. Das Gebäude ist marode und schon seit langem sanierungsbedürftig. In den vergangenen Jahren gab es sowohl im Bobinger Stadtrat als auch in der Bürgerschaft von Straßberg immer wieder Diskussionen, wie es mit dem Gebäude weitergehen könnte. Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wurden erörtert. Verwirklicht wurde jedoch nichts davon.

Gebäude ist mit Asbest belastet

Erschwert wurde eine mögliche Sanierung, als bekannt wurde, dass das Gebäude erheblich mit Asbest belastet ist. Während der Haushaltsberatungen im Bobinger Bauausschuss ließ eine Aussage des zuständigen Mitarbeiters im Bobinger Hochbauamt, Achim Hiller, Stadträtinnen und Stadträte überrascht aufhorchen: "Die alte Schule in Straßberg ist spätestens nach den Hagelschäden im Sommer nicht mehr zu retten." So stelle sich nun endgültig die Frage, wie es dort weitergehen solle. Eine Entscheidung werde jetzt baldmöglichst benötigt, da trotz des Leerstandes des Gebäudes Kosten entstehen würden. Es müssten weiterhin Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, damit von dem zerfallenden Gebäude keine Gefahren ausgingen, so Hiller. Dazu würden etwa herunterfallende Ziegel zählen.

