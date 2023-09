Die Autorin von "Moppel-Ich" stellt in Bobingen ihren neuen Roman vor

Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich liest in der Singoldhalle Bobingen. Für den Abend gibt es Karten zu gewinnen.

"Getraut" heißt der zwölfte humorvolle Roman von Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich, die am 21. September in die Bobinger Singoldhalle kommt.

Susanne Fröhlich ist eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands. Die Schriftstellerin und Journalistin arbeitet außerdem als Moderatorin, seit 2005 etwa für die MDR-Literatursendung "Fröhlich lesen". Sowohl ihre Sachbücher wie "Fröhlich fasten" als auch ihre Romane, zuletzt "Heimvorteil" , wurden alle zu Bestsellern, darunter "Moppel-Ich" mit über einer Million verkauften Exemplaren.

Kult-Alltagsheldin Andrea merkt: Für junge Liebe ist man nie zu alt

Im Roman "Getraut" geht es um die Kult-Alltagsheldin Andrea Schnidt. Spätestens als sie ihren Schwiegervater Rudi und seine Irene im nur "gaaaanz leicht tüllüberdosierten" Hochzeitsoutfit sieht, weiß sie es: für eine junge Liebe ist man nie zu alt. Und auch nicht für eine neue Perspektive. Die findet Andrea ausgerechnet in einem professionellen Frauenversteher, der verspricht, die emotionalen Lücken zu schließen, die Männer so in Frauenherzen hinterlassen. Ein höchst erfolgreiches Geschäftsmodell. Schließlich ist ihr Paul nicht der Einzige, der es sich in der Beziehungshängematte etwas zu bequem macht. Und dann sind da noch die lieben Kinder – seine und ihre – die sich als Spitzenkräfte im Zumutungen produzierenden Gewerbe erweisen.

Exklusive Autorenlesung mit Susanne Fröhlich in Bobingen

Am Donnerstag, 21. September, präsentiert Susanne Fröhlich ihr neues Buch bei einer exklusiven Autorenlesung in der Bobinger Singoldhalle. Beginn ist um 20 Uhr. Für den Abend verlost das Kulturamt der Stadt und die Redaktion drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail bis Dienstag, 19. September, an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Regulär gibt es Karten für 15 Euro (Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ermäßigt für 14 Euro) beim Kulturamt Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-31 oder -36 sowie per Mail an kulturamt@bobingen.de oder unter www.stadt-bobingen.de und www.reservix.de. (AZ)