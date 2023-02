Die Bäckerei Cumpanum wird Opfer eines Hacker-Angriffs

Plus Die Bäckerei Cumpanum wurde gehackt. Betroffen war der Instagram-Account der Bäckereikette mit Hauptsitz in Bobingen. Der Täter forderte sogar Lösegeld.

Das Instagram-Konto der Bäckereikette Cumpanum ist gehackt worden. Passiert ist es kurz vor Weihnachten 2022. Inhaber André Heuck sagt: "Im E-Mail-Postfach unserer Firmenadresse landete eine Mail, die vermeintlich von Meta stammte." So heißt der US-amerikanische Technologiekonzern und die Mutter der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie des Messengers Whatsapp. Folgendes sei darin zu lesen gewesen: "Sie haben das Ziel erreicht und können den blauen Haken erhalten." Darunter war ein Link zu finden. "Meine Frau klickte unwissend darauf, und die Seite, auf die sie dann gelangte, sah eins zu eins aus wie Instagram", erinnert sich der Bobinger.