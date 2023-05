Die Bobinger Rettungswache hat einen neuen Chef

Plus Michael Happernagl wird Nachfolger von Martin Gschwilm bei der Rettungswache Bobingen. Der scheidende Leiter lobt sein Team.

Im Juli endet für Martin Gschwilm seine Zeit als Wachleiter der Rettungswache Bobingen. Er wechselt in den Kreisverband des Roten Kreuzes und ist dort künftig für die Einteilung der Rettungsdienste zuständig. In Bobingen geht damit eine Ära zu Ende. Sein Nachfolger Michael Happernagl ist aber ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus der BRK-Rettungswache Bobingen.

Zum letzten Mal zog Martin Gschwilm ein Resümee über die Vorjahreszahlen. "Ein Trend setzt sich leider weiter durch: Die Einsätze werden mehr, dauern länger und die Fahrtkilometer steigen", bedauert der scheidende Wachleiter. Waren es 2020 noch 547 Einsätze, zu denen der Rettungsdienst ausrücken musste, so waren es 2022 schon 633. Auch die Zahl bei den Krankentransporten stieg von 1518 auf 1677. Weit über 3200-mal waren die Retter im vergangenen Jahr insgesamt unterwegs.