Die Energetika startet: Spirituelles in der Singoldhalle

Mit der Energetika startet nach der Coronazwangspause die erste Messe in der Boinger Singoldhalle.

Mit ihrer Messeserie "Energetika" prägen Julia und Friedbert Riedel inzwischen den Markt für Naturheilmittel in Bayern sowie vor allem in Südtirol. Nach der Coronapause startet eine der größten Gesundheitsmessen im deutschsprachigen Raum auch wieder in unserer Region: in Bobingen. Ab Freitag, vom 25. bis 27. März, präsentieren die Riedels in der Singoldhalle die Energetika. Das hat schon Tradition. Die erste Energetika-Messe in Bobingen fand im Januar 2007 statt.

Die Energetika in Bobingen: Ein bunter Marktplatz

Markenzeichen sind eine bunte Mischung des Angebots und vor allem eine Vielzahl an Workshops und Informationsvorträgen. Halbstündlich gibt es wechselnde Vorträge für die Besucherinnen und Besucher. Knapp 50 Aussteller präsentieren alles rund um Gesundheit, Wellness, Esoterik, Spiritualität und Natur.

Die Aussteller verstehen ihr vielfältiges Angebot als Alternative zu konventionellen Produkten und Dienstleistungen. Vor Ort gibt es unter anderem Aura-Fotografie, Luftreinigungssysteme, Feng Shui, Naturkosmetik, Seelenwellness und Lebensberatung. Hinzu kommen Mittelchen, Waren oder Techniken, die ebenfalls dem Wohlbefinden dienen sollen. Nicht alles ist mit Schulmedizin vereinbar oder wissenschaftlich zu untermauern. Andererseits schwören nicht wenige Menschen auf Erfahrungen mit alternativen Wegen. Das zeigt die Vielzahl an Ausstellern aus dem Großraum Augsburg, aber auch aus Österreich und der Schweiz, die nun in Bobingen alle auf ihre Klientel warten. Ihnen bietet die Energetika einen bunten Marktplatz.

Geöffnet ist die Energetika am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder sind frei. Es gilt 2-G. (cako)

