Die letzten Runden im Becken: Der Abschied vom Bobinger Aquamarin-Hallenbad

Der letzte Apriltag war auch der letzte Tag im Bobinger Hallenbad. Ein Abschied, der weh tut. Nun wartet man in Bobingen gespannt, wann es wieder ein Hallenbad geben wird.

In den Chlorgeruch im Bobinger Aquamarin mischt sich ein Hauch von Wehmut. Denn es sind die letzten Runden, die die Schwimmerinnen und Schwimmer im gut besuchten Becken drehen. Eigentlich sieht es aus wie immer. Und doch ist einiges anders. An der Kasse sind zwei Mitarbeiterinnen über Fotos gebeugt. Bilder aus glücklicheren Tagen im Aquamarin. Irene Wolf und Liljan Kaceli schwelgen in Erinnerungen. Während sich Kaceli auf die kommende Freibadsaison freut, geht Wolf in Rente. "Das Bad geht mit mir in Ruhestand", sagt sie.

Gegenüber sitzen Gäste im Badstüberl. Auch hier sieht alles normal aus. Doch wer genau hinschaut, bemerkt, dass sich Wirt Dieter Wildfeuer sehr intensiv von seinen Gästen verabschiedet. Es ist auch für ihn ein emotionaler Tag. "Man kennt seine Stammgäste", sagt Wildfeuer. Auch für ihn seien das keine einfachen Momente. Allerdings hat er ja noch den Kiosk im Freibad. Dort sei der Umsatz natürlich wesentlich größer, so Wildfeuer. Aber trotzdem würden ihm in Zukunft die Einnahmen aus dem Winterhalbjahr fehlen. Deshalb habe er sich entschlossen, in Altersteilzeit zu gehen und nur noch im Sommer zu arbeiten. "Eine Abschiedsparty konnten wir nicht planen, das kam alles zu kurzfristig", bedauert der Wirt des Badstüberls.

"Kaum zu glauben, dass es das Bad bald nicht mehr geben wird."

Viele Badegäste wollen es noch gar nicht recht glauben, dass endgültig Schluss ist. "Es ist doch so ein schönes Bad", hört man immer wieder. Und das stimmt. Das Bad ist großzügig und sauber. Es ist schwer zu fassen, dass es hier nicht weitergehen kann. Deshalb lohnt ein Blick in die Katakomben. Der Keller unter dem Bad ist so niedrig, dass Betriebsleiter Adam Suslowicz dort nicht aufrecht stehen kann. "Auf Dauer ist das sehr anstrengend, wenn man hier unten arbeiten muss", sagt er. Und das Alter des Bades ist hier deutlich zu sehen. An den Wänden hängen Schaltkästen aus dem letzten Jahrhundert. Regale sind überfüllt mit alt aussehenden Maschinenteilen. "Wir haben in den letzten Jahren Ersatzteile gehortet, da vieles nicht mehr zu bekommen ist. Sogar auf Ebay haben wir Ersatzteile gekauft."

Auf einem Schreibtisch liegen Dutzende alte Porzellansicherungen. Daneben elektrische Bauteile aus den 1970er Jahren. Es mutet wie in einem unterirdischen Labyrinth an im Keller des Bades. Ohne den Betriebsleiter könnte man sich durchaus verlaufen. Suslowicz deutet auf die Wände. Dort sind abgeplatzte Stellen im Beton zu sehen, darunter rostende Armierungseisen. Das aggressive Chlor in der Luft greift die Bauteile an. Wirklich erschreckend sind dann die Holzstützen. "Die hat der Statiker verlangt, weil die Tragfähigkeit der Betonstreben nicht mehr gewährleistet ist", erklärt Stadtwerkechef Bernhard Langert, der ebenfalls mit in die Aquamarin-Unterwelt hinabgestiegen ist. Durch ein Fenster im Keller kann man die Schwimmer im Wasser beobachten. Es wirkt wie ein Blick in eine andere Welt. Dort das herrliche Blau und die Schwimmenden in einem blitzblanken Becken, denen man von unten zuschauen kann, während man in einer zerfallenden Kellerumgebung steht.

Beim Abschied vom Bobinger Aquamarin-Hallenbad fließen Tränen

Davon ahnen die Besucher oben im Bad natürlich nichts. Heike Weyer gibt dort gerade ihre letzte Wassergymnastikstunde. Am Ende räumt sie ihre Utensilien auf. "Es hat heute viele Tränen zum Abschied gegeben", sagt sie. Ihre Kursteilnehmenden hätten das Bad geliebt. So richtig fassen könne das Ganze eigentlich noch niemand. Denn es sei ja wie immer. Jetzt hätte das Bad sowieso geschlossen. In rund sechs Wochen beginnt die Freibadsaison. Und das Freibad bleibt ja bestehen. So richtig realisieren, dass das Hallenbad fehlt, werden die meisten erst im Herbst. Denn dann schließt das Freibad, das Hallenbad hingegen öffnet seine Pforten nicht mehr. So richten sich jetzt die Hoffnungen aller darauf, dass es dem Stadtrat gelingen wird, Bobingen ein neues Hallenbad zu bescheren. Die Absicht besteht jedenfalls.