90-Jährige wird nach 16 Stunden in der Kälte von Rettungskräften gefunden

Eine als vermisst gemeldete demente Frau wurde in Bobingen nach 16 Stunden gefunden, nachdem sie die Nacht bei vier Grad im Freien verbracht hatte.

Eine demente Patientin der Wertachklinik in Bobingen wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Die Polizei startete eine umfangreiche Suchaktion nach der 90-Jährigen. Beteiligt waren die Feuerwehr Bobingen, Wasserwacht, die BRK-Rettungshundestaffel, die Diensthundestaffel, Hubschrauber und eine Polizeidrohne. Das gesamte Krankenhaus, die engere Umgebung mit angrenzendem Wald- und Wiesengebiet, sowie die Wertach wurden bis 5 Uhr in der Frühe abgesucht - zunächst erfolglos.

Am nächsten Morgen wurde die Suche bei Tageslicht erneut aufgenommen. Nach dem Hinweis einer Patientin wurde die Vermisste gegen 10 Uhr in der Nähe des Krankenhauses entdeckt. Sie lag dort die ganze Nacht bei einer Außentemperatur um vier Grad hilflos im Unterholz. Sie erlitt eine Unterkühlung, war aber noch ansprechbar. "Nur dem großen Engagement aller eingesetzten Kräfte ist es zu verdanken, dass die Vermisste rechtzeitig gefunden wurde", sagte ein Sprecher der Bobinger Polizei. (nos)