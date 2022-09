Bobingen

vor 17 Min.

Die neue Leiterin der Laurentius-Grundschule kommt aus Bobingen

Plus Die Laurentius-Grundschule in Bobingen hat eine neue Leiterin. Was Lena Kolberg wichtig ist und was die Bobingerin plant.

Von Anja Fischer

Lena Kolberg heißt die neue Frau an der Spitze der Laurentius-Grundschule Bobingen. Sie wohnt zwar seit vielen Jahren am Ort, war aber bisher beruflich ein Stadtkind: Die letzten zwölf Jahre unterrichtete sie in Augsburg-Stadt, an der Wittelsbacher Grundschule.

