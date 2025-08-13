In Bobingen wird fleißig weitergefeiert

Nachdem das Laurentiusfest am Dienstag zu Ende gegangen ist, hat Festwirt Kurt Paiser noch einiges vor in Bobingen. Den Anfang macht am Donnerstag die Radio-Schwaben-Party. Zusammen mit der Band Spicy Pops wird ab 18 Uhr im Festzelt gefeiert. Zu den Bandmitgliedern zählen John Gibson und der Moderator der Morgenshow, Lucas Prosser. Der Freitag steht dann ganz im Zeichen der Kolpingfamilie. Bereits ab 11 Uhr wird das Zelt zum gemütlichen Frühschoppen geöffnet sein. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug zum hundertjährigen Jubiläum der Bobinger Kolpingfamilie.

Die Kolpingfamilien ziehen durch die Bobinger Innenstadt

Über Krumbacher und Bahnhofstraße, durch den Mayerweg und vorbei am Rathaus geht es zum Kirchplatz, wo die Ehrentribüne aufgebaut sein wird. Mit dabei sind rund 40 Gruppen. Dazu werden aufwändig gestaltete Festwagen, Pferdekutschen und weitere besondere Fahrzeuge zu sehen sein, begleitet von mehreren Musikkapellen. Gegen 15.30 Uhr soll der Einmarsch ins Bierzelt erfolgen. Dort wird zunächst die Bobinger Stadtkapelle für musikalische Unterhaltung sorgen. Ab 21 Uhr ist wieder Party angesagt. Dann wird die Partyband der Bobinger Stadtkapelle für Stimmung sorgen. Und am Samstag steht bereits die nächste Party im Bierzelt an. Die „Hoberfeldtreiber“ kommen und bringen „Volks-Rock'n'roll“ auf die Bühne im Paiser-Zelt.

Am Sonntag kommen die Oldtimer

Nach zwei Wochen Feiern steht am Sonntag zum Abschluss ein Oldtimertreffen auf dem Programm. Anders als in den Vorjahren werden die historischen Fahrzeuge nicht auf dem Parkplatz der Singoldhalle zu sehen sein, sondern auf dem Festplatz direkt vor dem Bierzelt. Um 10 Uhr findet die Fahrzeugsegnung mit Diakon Albi statt. Danach gibt es ausgiebig Gelegenheit, die historischen Fahrzeuge zu bewundern. Im Festzelt ist derweil Countrymusik mit Ronny Nash angesagt. Ab 13.30 Uhr werden die Preise und Pokale zum Oldtimertreffen verliehen.