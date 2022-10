Die Pflegeschule der Wertachkliniken hat eine neue Leiterin

Medizinpädagogin Jessica Schipf begann ihre Ausbildung selbst an der Pflegeschule, nun ist sie deren Leiterin. Welche Pläne sie für den neuen Pflegecampus hat.

Die Pflegeschule der Wertachkliniken in Bobingen hat eine neue Leiterin: Jessica Schipf. Sie begann ihre Berufslaufbahn mit einer Ausbildung in der Pflegeschule. Die Medizinpädagogin ist damit Nachfolgerin von Reiner Wottrich, der nach 33 Jahren die Leitung der Pflegeschule abgibt. Er wird, wie er selbst sagt, bis Jahresende noch "Assistenz der Schulleitung" sein. Danach will er, im Zuge der Altersteilzeit, nur noch einige Stunden unterrichten. "Der frische Wind von Frau Schipf tut der Schule gut", sagt Wottrich. Seine Nachfolgerin ergänzt: "Ich habe freie Hand, um Neues auszuprobieren, und bin gleichzeitig froh, auf die Erfahrung meines Vorgängers zurückgreifen zu können."

Das gilt für die Lehrpläne der neuen Kurse ebenso wie für die Digitalisierung der Schule. Wie überall hat Corona auch in der Pflegeschule der Wertachkliniken die Umstellung auf multimediales Lernen vorangetrieben. Neben der elektronischen Bibliothek stehen den Auszubildenden nun laut Pressemitteilung der Wertachkliniken beispielsweise Laptops zur Ausleihe zur Verfügung. Auch die "Nursing-Ann", eine Ausbildungspuppe für den praxisbezogenen Unterricht, ist inzwischen voll digitalisiert und kann verschiedene Erkrankungszustände simulieren. "Darüber hinaus planen wir im künftigen Pflegeschulcampus ein sogenanntes Skills Lab, in dem wir die Schüler mit moderner digitaler Technik noch besser auf ihre Aufgaben in der Praxis vorbereiten können", erklärt Schulleiterin Schipf.

Der Pflegecampus der Wertachkliniken soll im September 2023 fertig sein

Die Details des neuen Pflegecampus der Wertachkliniken werden derzeit noch vom Architekturbüro geplant. Der geplante Anbau der Pflegeschule soll in modularer Fertigbauweise erstellt und bis zum Start des nächsten Ausbildungsjahres im September 2023 fertig sein. Fest steht bereits, dass es im zweiten Stock auch einige Mikro-Wohnungen für die Auszubildenden geben wird, während die Schule in Erdgeschoss und ersten Stock einziehen soll. Damit gibt es mehr Platz für die steigende Zahl der neuen Schülerinnen und Schüler des einjährigen Kurses zur Pflegehilfskraft. Die dreijährige Pflegeausbildung wurde generalisiert. Das heißt: Wer das Examen hat, kann in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege arbeiten. Und wer die schulischen Voraussetzungen der dreijährigen Ausbildung nicht erfüllt, oder sich nicht sicher ist, ob der Beruf das richtige ist, kann den einjährigen Kurs zur Pflegehilfskraft absolvieren. "Damit hat man in nur einem Jahr eine abgeschlossene Ausbildung, und kann sich dann immer noch überlegen weiterzumachen", erklärt die neue Schulleiterin Jessica Schipf.

Wie wichtig die Pflegeschule für die Wertachkliniken ist, erklärt Klinikvorstand Martin Gösele. Er macht sich seit über zehn Jahren für die Ausbildung in den Wertachkliniken stark und hat die Pläne für den Anbau vorangetrieben. "Wir brauchen gut ausgebildete Pflegekräfte. Und der Bedarf wird in den nächsten Jahren noch steigen, wenn uns die geburtenstarken Jahrgänge verlassen und unter Umständen in einigen Jahren selbst Pflege benötigen", bestätigt Cornelia Geppert, die Pflegedienstleiterin der Wertachkliniken.

So steht es um den Zeitrahmen für den möglichen Klinik-Neubau

Mit Blick in die Zukunft wird seit einigen Monaten auch ein neues Krankenhaus diskutiert. Es könnte an die Stelle der beiden Standorte in Schwabmünchen und Bobingen treten. Realistisch halte Landrat Martin Sailer einen Neubau Anfang der 2030er-Jahre, sagte er in dieser Woche im Kreisausschuss. In dem Gremium ging es um den sogenannten Krankenhausvertrag zwischen dem Kommunalunternehmen Wertachkliniken, den beiden Städten und dem Landkreis. Der für die kommenden drei Jahre verlängerte Vertrag regelt unter anderem, dass der Landkreis mit 85 Prozent an Investitionen und jährlichen Verlusten beteiligt. Die könnten hoch sein: Der Wirtschaftsplan geht von einem Defizit in Höhe von 2,9 Millionen Euro aus.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller sagte, dass der Vertrag seit 2006 erfolgreich umgesetzt worden sei. Er unterstrich außerdem: "Wir müssen jetzt aus einer Position der Stärke überlegen, wie es weitergehen soll." Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Melanie Schappin, betonte ebenso wie Fabian Wamser (SPD), dass die Versorgung der Menschen bis zum Schluss gewährleistet sein müsse. Landrat Sailer sagte, dass in den nächsten Monaten klar sein müsse, ob ein neuer Standort gesucht oder einer der beiden bisherigen Standorte für einen möglichen Neubau ins Auge gefasst werden soll.