Die Planungen für ein Bobinger Ärztehaus laufen

Plus In Bobingen braucht es mehr und größere Räume für Arztpraxen. Auf dem südlichen Rathausplatz könnte ein Ärztehaus entstehen.

Die Stadt braucht eine ausreichende ärztliche Versorgung. Aber Arztpraxen brauchen Platz. Das war in Bobingen in den vergangenen Jahren immer wieder ein Problem. Mit Neubauten soll nun Abhilfe geschaffen werden.