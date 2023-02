Die Polizei kommt mit der Mobilen Wache zum Wochenmarkt

Die Polizei will noch stärker vor Ort präsent sein und bietet einen neuen Dienst in Bobingen an: die Mobile Wache.

Mit Sorgen, Problemen oder auch Fragen kann jeder künftig unkompliziert zur Polizei. Sie ist ab sofort jeden letzten Freitag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Bobinger Wochenmarkt.

Die Beamten der Bobinger Dienststelle und der Inspektion Augsburg Ergänzungsdienste kommen mit der Mobilen Wache. Das ist ein ausgebauter Bus, ein mobiles Büro der Beamten mit Telefon, Fax, Kopierer, Laptop und Drucker.

Auch Anzeigen können bei der Mobilen Wache der Polizei gestellt werden

In der Mobilen Wache nimmt die Polizei Park- und Geschwindigkeitsbeschwerden entgegen, gibt Auskünfte zum Verkehrsrecht, Strafrecht und zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Sie kann auch Anzeigen an Ort und Stelle aufnehmen. Es gibt noch mehr Themen, mit denen jeder vorbeikommen kann: vom richtigen Sichern von Kindern in Kraftfahrzeugen, dem aktuellen Führerscheinrecht bis hin zum korrekten Verhalten an Ampeln mit dem grünen Rechtsabbiegerpfeil oder dem bestmöglichen Schutz der eigenen vier Wände. Auch aktuelle Phänomene wie Schockanrufe oder Enkeltrickbetrügereien können thematisiert werden.

Anlaufstelle für die Bevölkerung in Bobingen

"Wir freuen uns, dass wir diesen Service mit Unterstützung der Stadt Bobingen künftig auf dem Rathausplatz Bobingen anbieten können", sagt Polizeihauptkommissar Tobias Kellermann, der stellvertretende Leiter der Inspektion Bobingen. Die Mobile Wache dient in erster Linie als Anlaufstelle für die Bevölkerung und soll die Präsenz der Polizei vor Ort erhöhen. Die Inspektion Bobingen will dadurch den Kontakt zur Bevölkerung aktiv pflegen. Bereits seit 1999 bietet die Polizei im Ballungsraum Augsburg die vom bayerischen Innenministerium prämierte und daher im wahrsten Sinne des Wortes "ausgezeichnete" Serviceleistung an.

Zum ersten Mal rollt die Mobile Wache am Freitag auf den Wochenmarkt. Die weiteren Termine sind über die Homepage der Bayerischen Polizei www.polizei.bayern.de zu finden. (AZ)