Die „Starlights“ leuchten wieder

Gerade die Älteren erinnern sich noch an die Tanzvergnügen an den Wochenenden in den 1960er-Jahren: Die Musik der Livebands, die jungen Burschen, die die Mädchen im Takt schwenkten und das Gefühl, die Welt durch die Musik zu erobern. Damals im Augsburger Raum nicht wegzudenken waren die „Starlights“. Vor 22 Jahren löste sich die Band auf. Jetzt wollen die Musiker ihr Comeback feiern: am Samstag bei der Roy-Black-Gala in der Bobinger Singoldhalle. Damit schließt sich für einen Musiker ein Kreis.

