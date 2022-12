Die Bobinger Sternsinger kommen nach Anmeldung

In wenigen Tagen, am 6. und 8. Januar, bringen die Sternsinger in Bobingen den göttlichen Segen für das neue Jahr ins Haus und sammeln Spenden für Kinder in Not.

In Bobingen mit dabei sind die beiden 14-jährigen Mädchen Hanna Wagner und Marie Kraus, die dieses Jahr beide König Balthasar darstellen werden. Für sie ist es eine Freude, mit ihren Freunden durch den Ort zu ziehen, wie Hanna berichtet: „In der Gruppe macht es immer Spaß und ist auch sehr lustig.“ Zehn Gruppen werden am 6. Januar im Stadtgebiet unterwegs sein, neun Gruppen am 8. Januar in der Vogelsiedlung und der Point. Rund 50 bis 60 Kinder sind das jedes Mal. Sie kennen den kirchlichen Hintergrund der Heiligen Drei Könige, die durch die Lande zogen, um dem Christuskind ihre Aufwartung zu machen und wertvolle Geschenke zu bringen: Weihrauch, Myrrhe und Gold.

Ersteres haben die Bobinger Ministranten auch dabei, Gold oder Geld aber wollen sie lieber sammeln. „Es ist alles für einen guten Zweck, der gesamte gespendete Betrag geht an Kinder in Indonesien“, berichtet Marie. Was dort genau mit dem Geld geschieht und warum die Kinder dort die Spenden brauchen, darüber berichtet jedes Jahr ein Sternsinger-Film mit Willi Weitzel, der auch in der Bobinger Pfarrei vorab von allen Beteiligten bei der Sternsinger-Aktion angeschaut wird.

So sieht die Vorbereitung der Sternsinger aus

Einkleiden, Text lernen, Aussendungs-Gottesdienst und dann die zwei Tage, in denen die Sternsinger in Bobingen unterwegs sind – es ist einiges, was die Sternsinger an Zeit und Vorbereitung auf sich nehmen, um den Segen in die Häuser bringen zu können. Die beiden Mädchen sind sich aber einig, dass es eine gute Zeit ist, die sie dabei verbringen: „Zum einen macht man die Menschen glücklich, denen wir den Segen ins Haus bringen, zum anderen dann diejenigen, die die Spenden bekommen – das ist doch ein toller Gewinn für alle“, sagen sie. Dazu komme, dass das Sternsingen in Bobingen eine Tradition sei, die man gerne weiterführen und bewahren wolle.

Anmeldung ist für den Besuch der Sternsinger in Bobingen wichtig

Wer in Bobingen einen Besuch der Sternsinger haben will, kann sich über die ausliegenden Anmeldeformulare im Pfarrbrief oder in der Pfarrkirche dafür anmelden. Formulare gibt es auch im Pfarrbüro. Die Sternsinger werden nur die Haushalte besuchen, die sich vorab angemeldet haben. Ein Besuch ohne Anmeldung ist nicht möglich.