Die Straßenbaustelle Greifstraße ist endlich Geschichte

Mit rund einem halben Jahr Verzögerung ist die neugestaltete Greifstraße jetzt feierlich eröffnet worden. Warum es erheblich länger gedauert hat.

Die Bauarbeiten in der Greifstraße haben sich hingezogen. Mehr als ein Jahr lang mussten die Anwohnenden mit der Baustelle und den dadurch entstehenden Behinderungen zurechtkommen. Die Verzögerungen lagen allerdings nicht an den reinen Straßenbauarbeiten. Bereits im Vorfeld wurden die anstehenden Arbeiten genutzt, um diverse Leitungen und Anschlüsse zu verlegen oder neu zu bauen. Bereits im April 2021 hatten die Lechwerke Leitungen verlegt und die Trafostation in der Greifstraße erneuert. Dabei wurde auch bereits die neue LED-Straßenbeleuchtung erstellt. Dann waren im Februar 2022 die Bobinger Stadtwerke am Zug. Die Wasserleitungen wurden erneuert und es wurden fünf neue Erdgas-Hausanschlüsse erstellt.

Im August 2022 ging es weiter mit der Leerrohr-Verlegung für eine eventuelle zukünftige Umstellung der Stromanschlüsse auf Erdkabel. Dann wurden die Telefonkabel und gleichzeitig Glasfaserkabel verlegt. Erst im September 2022 konnte dann, wesentlich später als geplant, mit den tatsächlichen Straßenbauarbeiten begonnen werden. Die Verzögerungen seien entstanden, weil es bei der Herstellung der Hausanschlüsse und auch der Grundstücksentwässerung unerwartete Mehraufwendungen gegeben habe, sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster bei einer kleinen Einweihungsfeier.

Baustelle Greifstraße in Bobingen: Anwohner haben sich beschwert

Natürlich sei die Geduld der Anwohnenden länger auf die Probe gestellt worden, als ursprünglich geplant. Doch das Tiefbauamt habe immer versucht, durch kontinuierliche Informationen über den Verlauf der Baustelle dafür zu sorgen, dass niemand von anstehenden Maßnahmen überrascht werde, so Förster. Trotzdem habe es einige Beschwerden gegeben. Vor allem der Wegfall von Parkplätzen sei dabei bemängelt worden. Förster räumte ein, dass durch die Neugestaltung der Straße Parkraum verloren gegangen sei. Doch die ursprüngliche Parkplatzsituation sei so nicht mehr tragbar gewesen. Die geparkten Fahrzeuge hätten immer wieder die Grundstückszufahrten behindert und hätten oft auch in den Kurven- und Einmündungsbereichen gestanden.

Mit der Umgestaltung der Straße - nach dem Vorbild der schon früher sanierten Koloniestraße - habe man die Gelegenheit genutzt, die Parkräume so zu gestalten, dass sie konform mit der Straßenverkehrsordnung seien. So wird das Parken in der Greifstraße in Zukunft nur noch in den markierten Flächen gestattet sein. Dadurch werde die Straße übersichtlicher und weniger gefährlich. Schließlich liegt auch ein Kindergarten an der Greifstraße.

Zur Einweihungsfeier am Kindergarten waren alle Anwohnenden geladen. Gemeinsam mit Bürgermeistern und Verwaltungsmitarbeitern wurde symbolisch ein Band zerschnitten und die Straße offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

