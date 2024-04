Die Wertachklinik in Bobingen hat einen neuen Chefarzt

Der Nachfolger von Dr. Sher-Shah Shapoori an der Klinik in Bobingen bringt viel Erfahrung mit. Worauf er sich im Augsburger Land schon freut.

Mehr als zehn Jahre hat Dr. Sher-Shah Shapoori die Geschicke der Anästhesie in der Wertachklinik in Bobingen geleitet. Der Anästhesist hat speziell in der Wirbelsäulen- und in der Endoprothesen-Chirurgie zahlreiche hochkomplexe Operationen möglich gemacht. Sein Nachfolger ist Dr. Roland Dummler.

Dr. Sher-Shah Shapoori ist in den Ruhestand gegangen. Foto: Peter Stöbich

Der verheiratete Familienvater mit erwachsener Tochter kommt aus Nordrhein-Westfalen nach Bobingen. Er war an der Universitätsklinik Ostwestfalen-Lippe der leitende Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum Lemgo. Laut Pressemitteilung der Wertachkliniken hat er dort unter anderem viele junge Mediziner zu Fachärzten ausgebildet und war auch im Ethikkomitee seiner Klinik engagiert. Der Mediziner ist beispielsweise Inhaber des Europäischen Diploms für Anästhesiologie und Intensivmedizin, hat in Rostock studiert und war auf seinem weiteren Werdegang unter anderem in Friedrichshafen und Stuttgart.

Ein Standort der Wertachkliniken befindet sich in Bobingen. Foto: Marcus Merk

„Meine Frau und ich haben uns in Süddeutschland immer sehr wohlgefühlt“, begründet Dr. Dummler seine Bewerbung bei den Wertachkliniken. Tatsächlich ausschlaggebend sei das medizinische Spektrum der Wertachkliniken gewesen. Die Kombination aus den klassischen Fachrichtungen eines Grund- und Regelversorgers und den spezialisierten Bereichen der Unfall- und orthopädischen Chirurgie der Wertachkliniken, also dem zertifizierten Endoprothetik-Zentrum und der hoch qualifizierten Wirbelsäulenchirurgie, gefällt Dr. Dummler.

Kurze Wege sind für die Wertachkliniken wichtig

Auch die Planungen für die zukünftige Gestaltung und Ausrichtung der Wertachkliniken, auch und gerade in der aktuell gesundheitspolitisch schwierigen Zeit, hätten den neuen Bobinger Anästhesie-Chefarzt überzeugt, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. „Aus meiner Sicht sind Krankenhäuser wie die Wertachkliniken mit ihrer kompakten Größe und den sehr kollegialen, fast familiären Strukturen, auch in Zukunft ein wichtiger Teil unseres Gesundheitssystems“, sagt Dr. Dummler. „Damit ermöglichen wir den einfachen Zugang zu einer hochwertigen, medizinischen Versorgung mit kurzen Wegen, insbesondere auch für die ältere Generation und deren Angehörige.“

Die Wertachkliniken auf einen Blick 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Wertachkliniken sind ein gemeinsames Kommunalunternehmen und eine Anstalt des öffentlichen Rechts.

Die kommunalen Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen arbeiten seit 2006 zusammen. Sie haben ihre chirurgischen Fachabteilungen aufeinander abgestimmt und Kompetenzen an den jeweiligen Standorten gebündelt. Telemedizin und Teleradiologie ermöglichen einen umfassenden Informationsaustausch sowohl zwischen den Fachkräften der beiden Häuser als auch mit externen Fachkräften.

Zahlreiche niedergelassene Kooperationspartner , beispielsweise in der Onkologie, Neurologie und Psychologie, tragen nach eigenen Angaben zu den bestmöglichen regionalen Behandlungsmöglichkeiten im südlichen Landkreis Augsburg bei.

Die Klinik in Bobingen hat 130 Betten und die Bereiche Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie. Sie verfügt über vier Operationssäle.

Die Klinik Schwabmünchen hat 126 Betten und folgende Abteilungen: Allgemein- und Viszeral-chirurgische, Innere Medizin, Gynäkologie und Gefäßchirurgie. In Schwabmünchen gibt es drei Operationssäle.

Nach den ersten Gesprächen mit der ärztlichen Direktorin und medizinischen Leiterin der Notaufnahme, Dr. Pfeiffer, sowie den Chefärzten der Unfall- und orthopädischen Chirurgie, Professor Cakir und Dr. Wittich, freut sich Dr. Dummler auf die Zusammenarbeit mit diesen hochprofessionellen Teams. Die gemeinsame Zielvorgabe sei eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Behandlung der Patientinnen und Patienten. „Damit passt Dr. Dummler sehr gut zu uns“, sagt Klinik-Vorstand Martin Gösele.

Dr. Dummler ist Hauptansprechpartner der Chirurgen in Bobingen

Als Anästhesist ist Dr. Dummler mit seinem neuen Team der Hauptansprechpartner der Chirurgen in der sogenannten perioperativen Medizin, die bereits vor dem OP-Saal beginnt und bis über die Zeit im Aufwachraum hinausreicht. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz der Gesundheitsversorgung verfolgt. Gleichzeitig will Dr. Dummler seinen Teil zur weiteren Entwicklung der Wertachkliniken beitragen, etwa im Bereich der Digitalisierung, die sich ja über alle Bereiche des Gesundheitsversorgers erstreckt.

Privat freut sich der neue Chefarzt der Anästhesie der Wertachklinik in Bobingen auf ausgedehnte Touren mit dem Rennrad sowie die Angebote der Augsburger Theater und Galerien, die auch seine Familie zu schätzen weiß, die ihm demnächst nach Bobingen folgen wird. „Dr. Dummler ist mit seiner umfassenden Ausbildung eine Bereicherung für die Wertachkliniken“, sagt Klinikchef Gösele. Auch für den scheidenden Dr. Shapoori hat er viel Lob. „Mit großer Kompetenz hat er die Arbeit der Orthopädie- und der Unfallchirurgen der Wertachkliniken begleitet. Der umsichtige Chefarzt hat sich mit seinem Team auch bei externen Chirurgen einen sehr guten Ruf erarbeitet.“ (AZ)