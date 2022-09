Die Wertstoffinsel im Bobinger Norden bleibt vorerst

Plus Wegen ständiger Vermüllung des Platzes an der Bobinger Schwabenstraße sollte der Standort der Wertstoffinsel verlegt werden.

Bei der Stadt Bobingen ist man angesichts des Müllproblems im Norden der Stadt ratlos - wenigstens im Moment. Kapitulieren will man angesichts der unhaltbaren Zustände an der Wertstoffinsel jedoch nicht.