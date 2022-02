Dieb fragt nach Wechselgeld und stiehlt Scheine aus dem Geldbeutel

Dreister Dieb in Bobingen: Ein Unbekannter bat einen 84-Jährigen um Wechselgeld. Als dieser seinen Geldbeutel öffnete, entwendete der Täter die Geldscheine und machte sich aus dem Staub.

Besonders dreist ist ein Dieb in Bobingen vorgegangen. Er hatte auf dem Parkplatz nahe einer Bäckerei an der Hochstraße einen 84-Jährigen angesprochen. Er bat um eine 20-Cent-Münze zum Telefonieren oder Wechselgeld. Der ältere Mann öffnete seinen Geldbeutel und schon schlug der Unbekannte zu. Er entwendete Geldscheine aus dem Geldbeutel in Höhe von rund 450 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, vermutlich trug er einen Anzug. Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08238/96060 melden.