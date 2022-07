Diebe stehlen in Bobingen ein Quad

Diebe haben in Bobingen zugeschlagen: Aus einem Grundstück wurde ein teures Quad gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebe haben in Bobingen ein teures Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Quad aus einem Anwesen in der Hans-Sachs-Straße gestohlen. Wie der oder die Diebe das schwere, vierrädrige Fahrzeug aus dem Grundstück geschafft haben, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Exemplar der Marke Taiwan Golden Bee. Den Diebstahlschaden beziffern die Ermittler mit 6500 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)