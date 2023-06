Diese Bobingerinnen finden: Integrationsarbeit ist wichtiger denn je

Jenny Seitz und Andrea Zabelt wünschen sich, dass die Arbeit der Integrationswerkstatt Bobingen sichtbarer wird. Im Interview erklären sie, warum das so wichtig ist.

Braucht es heute noch so viel an Integrationsarbeit?



Jenny Seitz: Integrationsarbeit braucht es seit den 1960er-Jahren. Unsere Arbeit ist heute fast noch intensiver, als noch vor 7 oder 8 Jahren. Damals mussten wir manches auffangen, für das es heute hauptamtliche Stellen gibt. Heute ist die Arbeit komplexer: Das Asylverfahren ist bei den meisten, die zu uns kommen, abgeschlossen und wir arbeiten direkt an der Integration der Menschen. Andrea Zabelt: Zu Beginn unserer Arbeit kamen auch fast nur Männer, heute sind es mehr Familien. Da führen uns unsere Wege auch in die Kindergärten und Schulen.

Wo liegen die Schwierigkeiten in der Integrationsarbeit?



Seitz: Oft in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Aber auch in der Komplexität des mittlerweile herrschenden Aufenthaltsrechts. Ein weiteres Problem ist es, Helfer zu finden. Zabelt: Dadurch, dass wir im Ehrenamt arbeiten, ist es für uns oft schwer, die Behörden zu ihren Öffnungszeiten zu erreichen. Untertags arbeiten wir ja in unseren regulären Berufen. Das Ehrenamt machen wir nach Feierabend – da haben die Behörden geschlossen.

Derzeit macht die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Asylrecht Schlagzeilen. Wie sieht das bei der täglichen Arbeit aus?



Seitz: Das macht unsere Arbeit unfassbar schwer. Menschen, die schon lange da sind und zum Teil hart für ihre Anerkennung gekämpft haben, fühlen sich – zurecht – unfair behandelt. Die ukrainischen Flüchtlinge kommen oft aus denselben Gründen – und bekommen sofort eine Wohnung. Andere nicht, das schafft viel Neid. Zabelt: Glücklicherweise verstehen sich unsere Hilfesuchenden trotzdem alle gut. Und wir helfen jedem, der zu uns kommt.

Wie lässt sich der Erfolg der Integrationsarbeit messen?



Zabelt: Aus meiner Sicht ist es der größte Erfolg, wenn ich sehe, dass Menschen auf eigenen Füßen stehen und nicht mehr so viel Hilfe brauchen. Wenn sie alleine Anträge ausfüllen oder mit der Schule kommunizieren und eine Wohnung haben. Seitz: Es ist ein Erfolg, wenn aus der Hilfe Freundschaft wird und man sich nicht mehr trifft, weil ein Brief vom Amt da ist, sondern weil man von seinem Leben erzählen will.

Was würde sich das Team von der Integrationswerkstatt Bobingen für die Zukunft wünschen?



Seitz: W-LAN in allen unseren Räumen! Aber vor allem wünschen wir uns mehr Sichtbarkeit in den öffentlichen Gremien, aber auch bei der Bevölkerung. Das war ein Grund, warum wir uns entschlossen haben, aus unserem Kreis von Ehrenamtlichen einen Verein zu machen. Wir haben auch jeden zweiten Freitag (immer in den geraden Kalenderwochen) von 16 bis 18 Uhr unser Café International in der Alten Mädchenschule auf und würden uns hier auch über den Besuch von Bobinger Bürgern freuen. Zabelt: Es wäre einfach schön, wenn unsere Arbeit mehr akzeptiert und anerkannt wäre.

Zur Person: Die Integrationswerkstatt Bobingen e.V. ist eine ehrenamtliche Initiative Bobinger Bürger, die das Ziel hat, Geflüchteten, Asylsuchenden und Menschen mit Migrationshintergrund in Bobingen den Anfang zu erleichtern. Seit einem Jahr ist die Vereinigung, mit Jenny Seitz, Andrea Zabelt und Mounira Schweizer an der Spitze, ein.