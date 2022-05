Dieseldiebe schlagen in Bobingen zu

Dieseldiebe haben auf einer Baustelle in Bobingen zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Etwa 50 Liter Diesel haben unbekannte Personen auf einer Baustelle in der Greifstraße in Bobingen erbeutet. Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Tat Werkzeug verwendet. Ein Schloss wurde mit einem Bolzenschneider aufgebrochen, um an den Kraftstoff eines Kompressors zu kommen.

Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ereignet haben. Der Kraftstoff hatte einen Wert von 110 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)