Dieser Jahrgang der Bobinger Realschule hatte es nicht leicht

Plus Schüler und Lehrer der Bobinger Realschule gestalteten eine musikalische und stimmungsvolle Abschiedsfeier.

Der Leiter der Bobinger Realschule, Dirk Hampel, fasste die vergangenen Jahre so zusammen: "Sie hatten keine einfache Zeit an der Schule." Damit meinte er vor allem die Probleme, die durch die Pandemie entstanden waren.