Studie geplant: Drehen sich in Bobingen bald Windräder?

Plus Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat im Stadtrat den Antrag gestellt, eine Potenzialstudie zu Windkraftanlagen zu beauftragen. Was das konkret bedeutet.

Bisher gibt es in Bobingen keine Windräder. Doch in Zeiten steigender Energiekosten und des Bedarfs zur Einsparung von Treibhausgasen könnte sich das ändern. Die Grünen im Stadtrat stellten jetzt den Antrag, 20.000 Euro im Haushalt einzuplanen, um damit eine Analyse zu möglichen Windrad-Standorten zu beauftragen.