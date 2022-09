Dreimal Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Gleich drei Fälle von Unfallflucht gab es in den letzten Tagen in Bobingen.

Zwischen Donnerstag und Montag hatte eine Frau ihren braunen Opel Astra auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof Bobingen abgestellt. Ein unbekannter Täter beschädigte offensichtlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Aussteigen den Pkw an der Fahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro, berichtet die Polizei.

Ebenfalls von einem unbekannten Täter beschädigt wurde ein Auto im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag, das in der Max-Fischer Straße vor der Hausnummer 15 geparkt war. Der schwarze Pkw Daimler Benz wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Täter hinterließ Dellen und Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Ein weiterer unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag zwischen 15.51 Uhr und 16.11 Uhr in der Greifstraße vor Anwesen Nummer 4 gegen einen dort kurz abgestellten roten Pkw Mazda und beschädigte diesen am Heck. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise in allen drei Fällen an die Polizei Bobingen unter 08234/96060. (AZ)