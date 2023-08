DWD-Experte: "Wehringen könnte eine Tornado-Vorstufe erlebt haben"

Plus Bei dem am vergangenen Samstagnachmittag beobachteten Wetterphänomen hat es sich wohl um eine Tornado-Vorstufe gehandelt.

Noch einmal Glück gehabt haben Wehringen und die benachbarten Gemeinden am vergangenen Samstag. Dort braute sich am Himmel etwas Gefährliches zusammen.

Es könnte sich um eine sogenannte Tornado-Vorstufe gehandelt haben, erklärt Andreas Friedrich. Er ist der Tornado-Experte des Deutschen Wetterdiensts. Ein Leser hatte den Beinahe-Tornado während der Autofahrt am Samstag fotografiert. "Die Bildqualität lässt zwar keine hundertprozentige Aussage zu, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich um eine Tornado-Vorstufe gehandelt hat."