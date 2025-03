E-Scooter Fahrer ohne gültiges Kennzeichen

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag stoppten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer in Bobingen. Der Grund war, dass der E-Scooter mit zwei Personen genutzt wurde, dies stellt laut Polizei eine Verkehrsordnungswidrigkeit dar. Bei der Kontrolle musste die Streife feststellen, dass am E-Scooter ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Seit März 2025 wird ein neues Versicherungskennzeichen in grüner Farbe benötigt. Den 16-jährigen Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

