E-Scooter mit falschen Kennzeichen in Bobingen unterwegs

Seit dem 1. März muss an E-Scootern das neue Versicherungskennzeichen in grüner Farbe angebracht sein. Ansonsten besteht kein Versicherungsschutz. Und es droht eine Anzeige, weil gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen wird. Genau damit müssen jetzt zwei E-Scooter-Fahrer rechnen, die am Montag von der Polizei in Bobingen kontrolliert wurden. Sie waren mit einem blauen Versicherungskennzeichen unterwegs. (AZ)

