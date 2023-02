Ehrenamtler trommeln für die Seniorenarbeit in Bobingen

In Bobingen trommelt die katholische Pfarreiengemeinschaft ehrenamtlich Engagierte für die Seniorenarbeit zusammen. Das ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen.

Der Countdown läuft in der Pfarreiengemeinschaft Bobingen für die Anmeldung für einen Trommelworkshop, zu dem alle engagierten und künftig interessierten Helfer in der Seniorenarbeit eingeladen sind. „Wir wollen uns mit diesem Workshop nach der Corona-Zeit wieder „zusammentrommeln“, sagt Schwester Paulin Kotas, die in der Pfarreiengemeinschaft für die Seniorenarbeit zuständig ist.

Der Trommelworkshop soll deshalb ein kleines Dankeschön für alle sein, die sich bereits im Bereich der Besuchsdienste und in der Seniorenarbeit engagieren. Gleichzeitig möchte Schwester Paulin damit aber auch weitere Interessierte ermutigen, sich an der Seniorenarbeit zu beteiligen: „Wir haben hier ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten: unseren Besuchsdienst in Einrichtungen der Seniorenhilfe und Zuhause, die Planung und Durchführung der Seniorennachmittage oder das Silberfit-Team“, sagt sie.

Trommeln in Bobingen: Anmeldung ist noch bis 12. Februar möglich

Die Trommel ist das bekannteste Musikinstrument der Menschheit. Zutreffend sagt der Volksmund: “Menschen zusammentrommeln”. Die Trommel gilt immer noch in vielen Völkern Afrikas als das wichtigste Kommunikationsmedium und steht im Zentrum des gemeinschaftlichen Lebens. Sie legt Akzente im Alltag: Ob bei der Geburt oder beim Tod, bei einem Fest oder in der Trauer. Es findet keine Veranstaltung ohne Trommel statt. Mit Hilfe der Trommel kann jeder seinen eigenen Takt finden. „Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse aus der Pandemie, ist, dass unsere Gesellschaft positive Energien und in besonderer Weise einen stärkeren Zusammenhalt braucht“, weiß Schwester Paulin. Das gilt für die Seniorenarbeit im Besonderen. Deshalb ergeht ein herzlicher Aufruf an alle, die sich eine ehrenamtliche Mitarbeit dort vorstellen können.

Die Anmeldung zum Trommelworkshop ist noch bis zum 12. Februar möglich. Der Kurs findet am Donnerstag, 16. Februar von 19 bis 21 Uhr mit Referent Vincent Semenou im Pfarrheim Bobingen statt. Die Kosten werden von der Pfarreiengemeinschaft übernommen. Anmeldung unter paulin.kotas@bistum-augsburg.de.