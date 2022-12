Ehrlicher Finder gibt Geldbeutel in Bobingen ab – darin waren 1200 Euro

Ein ehrlicher Finder hat einer Königsbrunnerin ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Er sah in Bobingen ihren verlorenen Geldbeutel und übergab ihn der Polizei.

Ein ehrlicher Finder hat einer Königsbrunnerin ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht: Er entdeckte am vergangenen Samstag, 17. Dezember, vor einem Geschäft in der Hochstraße in Bobingen den Geldbeutel, den die Frau dort verloren hatte, und gab ihn bei der Polizeidienststelle ab. Darin befanden sich laut Polizeibericht unter anderem 1200 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelte die Besitzerin, die noch am selben Tag auf die Dienststelle kam. Bei der Abholung sei die Freude der Frau sehr groß gewesen. Das Geld hatte sie erst kurz zuvor abgehoben. (AZ)