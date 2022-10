Bobingen

Ein Bäcker-Azubi schafft seine eigene Brotkreation

Fabian Wolf ist Azubi bei der Bäckerei Kästele und stellt dort ein Azubibrot her. Fabian Wolf ist Auszubildender bei der Bäckerei Kästele aus Bobingen im dritten Lehrjahr. Passend zum Herbst hat er ein Azubibrot mit Kürbiskernen und Karotten kreiert.

Plus Der 21-jährige Fabian Wolf ist Bäckerlehrling im Betrieb von Markus Kästele. Zum Herbstanfang haben sich Azubi und Ausbilder ein Rezept für ein Brot überlegt.

Um 3.30 Uhr in der Backstube stehen und die ersten Brezen vorbereiten. Anschließend Brotteige kneten, dann Plunderteige aufbereiten und parallel dazu Vollkornsemmeln oder saisonale Semmeln backen. So sieht der Arbeitstag des Bäckerlehrlings Fabian Wolf aus. Der 21-Jährige ist Auszubildender im dritten Lehrjahr bei der Bäckerei und Konditorei Kästele in Bobingen. Zusammen mit seinem Ausbilder Markus Kästele hat sich Fabian Wolf etwas abseits des Alltags überlegt: ein Rezept für ein saisonales Brot.

