35 Künstler sorgen im unteren Bobinger Schlösschen für ein "Fest der Sinne"

Plus Einen bunten Querschnitt durch ein Kunstjahr zeigen die Mitglieder des Bobinger Kunstvereins.

Als „Zeit der Ernte“ betrachtete die Vorsitzende des Bobinger Kunstvereins, Tanja Leodolter, die jährliche Mitgliederausstellung. Sie ist jetzt in der Galerie des Unteren Schlösschens in Bobingen zu sehen.

„Es sind die künstlerischen Früchte des Jahres, die nun bei uns zu sehen sind“, so Leodolter. Und diese seien reichlich ausgefallen: fixiert in Acryl, heraus geschnitzt, abgerieben, bepinselt, im Stillleben arrangiert, fokussiert im Objektiv der Kamera oder flambiert auf Plexiglas – „ein Fest der Sinne und der Fülle haben unsere 35 Kunstschaffenden zusammengetragen“.