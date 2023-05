Relikt bei Bobingen: Ein Galgen für das "Gesindel aus den Stauden"

Wanderung in die Geschichte: Mit dem Bobinger Heimatverein D'Hochsträßler geht es auf die Spur des Galgensteins.

Der Bobinger Hobbyhistoriker Franz Xaver Holzhauser hat nach langer Recherche den nicht mehr bekannten Standort des "Bobinger Galgensteins" bestimmt. Darüber berichtete er jüngst auf einer Wanderung des Heimatvereins D'Hochsträßler.

Am Bobinger Galgen seien nie Bobinger Bürger hingerichtet wurden, so Holzhauser. Da sich der Standort des Galgens im Grenzbereich der Grafschaft Burgau befand, musste dort nur "Lumpengesindel" aus den Stauden ihr Leben aushauchen. Die Verurteilten wurden über den Leitenberg geführt und konnten an der "Armenseelentafel" ihr letztes Gebet sprechen und von ihren Angehörigen Abschied nehmen. Über den Galgensteig sei es dann hinunter zur Richtstätte gegangen. An den wichtigen Stellen hat die Stadt Bobingen Informationstafeln für interessierte Wanderer aufgestellt.

Meistens standen sie an Ortsgrenzen

Holzhauser hat noch mehr über Galgen herausgefunden: Sie wurden meist an Grenzen von Hoheitsgebieten errichtet, etwa südlich von Bobingen der Richtplatz des Domkapitels in Großaitingen, der hochstiftische Galgen von Schwabmünchen, unweit davon der Galgen der Schwabecker Herrschaft auf Hiltenfinger Flur, nördlich von Bobingen ein Galgen des Hochgerichts Augsburg bei Kriegshaber, westlich von Bobingen der Galgen in Burgwalden.

Man demonstrierte die eigene Macht über Leben und Tod und signalisierte den Vorbeikommenden mit dem Anblick der Hingerichteten, die unter Umständen bis zur völligen Verwesung dort hingen: "Hier betretet ihr unser Terrain; haltet euch an die Gesetze, sonst bekommt ihr es mit unserer unerbittlichen Gerichtsbarkeit zu tun!" An diesen Plätzen wurden nicht nur Todesurteile aller Art vollzogen; auch Körperteile von andernorts Hingerichteten konnten dort als Abschreckung zur Schau gestellt werden.

Bobinger Galgenstein: Spätmittelalterliche Richtstätte?

In einem Aufsatz vom November 2019 schrieb Holzhauser: "Da zum Bobinger Galgen bisher außer mündlicher Überlieferung, Flur- und Wegnamen wie Mahd am Galgenstein, Galgensteig und Armeseelenschlag keinerlei archivalische Hinweise bekannt sind, darf man vermuten, dass es sich hierbei um eine sehr alte, vielleicht sogar spätmittelalterliche Richtstätte handelte. Wie lange diese genutzt wurde und welche Urteile hier vollstreckt wurden, lässt sich aber bisher nicht feststellen."

Falls sich in kommenden Jahrzehnten die Bobinger Siedlung nach Norden bis ins "Obere Moos" ausdehnen sollte, dann könnte es sein, dass Archäologen den genauen Standort des Bobinger Galgens und vielleicht auch mehr ermitteln. "Denn meistens wurden die Hingerichteten in unmittelbarer Nähe des Richtplatzes in ungeweihtem Boden verscharrt."