Ein innovativer und kreativer Denker und Lenker ist gestorben

Plus Ralph Hufschmied, der Chef des gleichnamigen Bobinger Spezialisten für Zerspanungsprozesse, ist überraschend gestorben.

Mit Ralph Hufschmied verliert die Wirtschaftswelt einen innovativen und kreativen Denker und Lenker, der in seinem Leben immer wieder Mut bewies.

Mit seinem Vater Rudolf M. Hufschmied, früher Geschäftsführer in der Werkzeugbranche, packte Ralph Hufschmied nach dem Studium am Institut für Werkzeugmaschinen in München an. Ihr Ansatz war, Technologien aus dem Labor in die Realität zu bringen. In der Garage und im Heizungskeller begann 1991 die Industrievertretung für Technologieprodukte im Bereich der Zerspanung. Das wirtschaftliche Wissen und die geschäftlichen Beziehungen des Vaters und das Interesse und Wissen über neue Technologien und Materialien des Sohns erwiesen sich als perfekte Kombination.

