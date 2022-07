Ein "Kilo Glück" für den scheidenden Schulleiter

Plus Theodor Dörfler verlässt die Bobinger Laurentius-Grundschule und wechselt nach Oberbayern. Was er bewirkt hat.

Ein ganzes „Kilo Glück“ wünschten die ersten Klassen Bobingens ihrem Schulleiter Theodor Dörfler zum Abschied. Und einige Mundartworte bekam er für seine neue Stelle im oberbayerischen Igling von der dritten Jahrgangsstufe musikalisch beigebracht. Dort sage man schließlich „Griaß Gott“ und „Servus“, statt „Hallo“ und „Tschüss“.