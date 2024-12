Ein klangvolles Debüt

Unter der Leitung der neuen Dirigentin Andrea Gerblinger, die mit diesem Konzert ihr eindrucksvolles Debüt feierte, bot die Stadtkapelle den Besuchern in der voll besetzten Kirche ein ansprechendes Programm.

Den Auftakt bildete die Fanfare „Benefaction from Sky and Mother Earth“, in der das Orchester mit seiner Klangbreite, beginnend mit sanften Tönen über einen klangvollen Choral bis hin zum kraftvollen Schlussthema, überzeugte. Dem ruhigen Choral „O Magnum Mysterium“ folgte das Werk "Wonders of Nature" von Bert Appermont, eine viersätzige Komposition, die die Schönheit und Kraft der Natur musikalisch einfängt. Hier konnten die Zuhörer ihre Fantasie walten lassen und manch einer hatte die Augen geschlossen um sich seiner Vorstellungskraft hinzugeben. Dem Aufruhr der Natur konnte das Orchester anschließend mit den wohltuenden Klängen von Anton Bruckners Motette „Christus Factus Est“, entgegenwirken.

Den glanzvollen Abschluss bildete eine Bearbeitung des Finales der 8. Sinfonie von Bruckner: Andreas Müller hatte Auszüge daraus speziell für die Stadtkapelle arrangiert. Die monumentale Dramatik dieses Satzes, der von der wechselnden Dynamik lebt, kam in der Bearbeitung für Blasorchester hervorragend zur Geltung. Besonders beeindruckte, wie es Andrea Gerblinger mit dem Orchester gelang, die schier überwältigende Energie und die komplexe Struktur des Finales mit Präzision und emotionaler Tiefe zu transportieren.

Icon Vergrößern Viel Freude bei der Spendenübergabe hatten Pfarrer Peter Lukas, Andrea Gerblinger und Andreas Fritsch Foto: Klara Egger Icon Schließen Schließen Viel Freude bei der Spendenübergabe hatten Pfarrer Peter Lukas, Andrea Gerblinger und Andreas Fritsch Foto: Klara Egger

In ihrem ersten Konzert mit der Stadtkapelle Bobingen bewies Andrea Gerblinger ein feines Gespür für Dynamik und Gestaltung, mit dem sie Musiker und Publikum gleichermaßen für sich gewinnen konnte. Die Zuhörer honorierten dies mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations. Neben dem musikalischen Genuss setzte der Abend auch ein Zeichen der Gemeinschaft: Pfarrer Lukas, der den Konzertabend mit besinnlichen und inspirierenden Texten bereicherte, konnte sich über eine Spende in Höhe von 450 Euro zugunsten seiner Kirchengemeinde freuen.