Ein neues Festival hat Premiere im Bobinger Singoldpark

Drei Tage lang wird in Bobingen bei "Rivero" gefeiert. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Sommerzeit ist Partyzeit. Zumindest an diesem Wochenende im Bobinger Singoldpark. Unter der Leitung des Jugendzentrums Bobingen und von Streetworker Tim Hofmann gibt es dort ab Freitagabend ein Wochenende voller Musik, kulinarischer Köstlichkeiten und fröhlichem Beisammensein.

"Vor allem am Freitag und Samstagabend werden verschiedene lokale Bands aus dem Umkreis von Augsburg bei unserem Festival spielen und eine breite musikalische Vielfalt bieten: von Rockband über Singer-Songwriter bis zum DJ", sagt Hofmann. Er freut sich auf das Festival, das den Namen "Rivero" trägt. Die Inspiration für den Namen des Festivals entspringt dem Fluss Singold, an dessen Ufer sich der Park befindet. "Rivero" bedeutet Fluss auf Esperanto, einer Plansprache, die sich besonders für internationale Kommunikation eignet und deren Ziel und Zweck es ist, eine möglichst einfache Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen. Die Sprache und damit der Name des Projekts an sich haben also bereits einen besonders integrativen Charakter.

Jugendliche und junge Erwachsene packen in Bobingen mit an

Und genau das erhofft sich Tim Hofmann auch von dem Festival. "Uns ist in der Jugendarbeit natürlich nicht entgangen, dass einige Bobinger Jugendliche in den letzten Monaten durch Vandalismus in die Schlagzeilen geraten sind", sagt er. Das werfe ein schlechtes Bild auf die Jugend. Mithilfe des Festivals möchte diese sich nun in einem anderen Licht zeigen. Denn die Organisation von "Rivero" kommt zwar von der Jugendarbeit, die Ausführung und praktischen Arbeiten aber erledigen Jugendliche und junge Erwachsene durch ehrenamtliches Engagement. "Das ist wirklich toll", freut sich Hofmann. "Es ist ganz enorm, was die Bobinger Jugend da unentgeltlich leistet."

Die Idee zum Festival stammt noch aus der Pandemiezeit. Die Jugendarbeit nahm sich dabei die umliegenden Gemeinden wie Schwabmünchen und Königsbrunn zum Vorbild, die ähnliche Angebote bereits im Jahresprogramm etabliert haben. "Deshalb haben wir uns ein solches Festival auch für Bobingen gewünscht", sagt Tim Hofmann. Möglich gemacht hat die Veranstaltung ein Zuschuss vom Kreisjungendring Augsburg in Höhe von 12.000 Euro, für den sich die Jugendarbeit beworben hat. Das Geld sorgt nun dafür, dass das Festival bei freiem Eintritt stattfinden kann.

Musik auf der großen Bühne bei "Rivero"

Mit Absicht habe man den Rahmen ein wenig offener gestaltet und zusätzliche Programmpunkte für Kinder, junge Erwachsene und Familien gestaltet. Die Veranstalter wünschen sich für das Wochenende einen bunten Austausch zwischen den Generationen. Ebenso schön wäre es, so der Streetworker, wenn das Festival eine feste Institution im Bobinger Singoldpark werden und jedes Jahr stattfinden könnte. Man wolle die Jugendlichen gerne weiter für den ehrenamtlichen Einsatz begeistern und sehe an anderen Orten, wie gut das funktionieren könne. "Deshalb planen wir eine Wiederholung im nächsten Jahr", sagt Hofmann. Für dieses Wochenende wünscht er sich, dass möglichst viele Besucher den Weg in den Singoldpark finden. Für Essen und ein kulinarisches Angebot ist an den Ständen gesorgt, Musik gibt es von der großen Bühne.

Am Samstag können Interessierte ihre großen und kleinen Schätze auf einem Flohmarkt verkaufen. Zudem können sich Gruppen für ein Fußballturnier im Soccercourt am Sonntag anmelden. Das Kinder- und Jugendfestival "Rivero" ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.