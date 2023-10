Bobingen

Ein Spieleturm für die Kinder im Kinderhaus St. Felizitas in Bobingen

Plus Die Kolping-Familie in Bobingen sorgt für ein neues Spielgerät im katholischen Kinderhaus. Das nächste Projekt steht schon an.

Von Anja Fischer

Einen Platz zum Klettern, Toben, Spielen oder Verstecken – das katholische Kinderhaus St. Felizitas in Bobingen hat im Gemeinschaftsraum für die blaue und grüne Gruppe nun genau so einen Platz bekommen. Einen großen Spielturm, der bis unter die Decke reicht und Raum für alles bietet, was Kinder sich wünschen. Möglich gemacht hat diesen Spielturm die Kolpingsfamilie Bobingen mit ihrem Projekt "Kolping für Kinder".

Deren Vorsitzender Sebastian Hornig erklärt: "Was wir in unserer Kolpingsfamilie sehr gut können, ist zusammen etwas leisten, anpacken und helfen." So sei auch das Projekt "Kolping für Kinder" aufgebaut: Die Kolpingsfamilie bringt das Fachwissen, die Planung und die Arbeitsleistung ein, dazu ein Budget von 1000 Euro. Die restlichen Kosten werden vom Kindergarten, von der Schule oder von der Stadt getragen – je nachdem, welches Projekt realisiert wird.

