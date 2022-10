"Ein starkes Team": Positive Jahresbilanz der Dorfgemeinschaft Burgwalden

Bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Burgwalden zeigte sich die Vorsitzende Gaby Böhm stolz über den Zusammenhalt und ehrte ein verdientes Mitglied.

"Wir sind einfach ein starkes Team", resümierte die Erste Vorsitzende Gaby Böhm kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Burgwalden. Zur gut besuchten Versammlung begrüßte die Vorsitzende auch Ehrenmitglied Reinhold Schreiber und Bobingens Bürgermeister Klaus Förster im Restaurant des Golfclubs.

Gelungenes Festwochenende der Dorfgemeinschaft Burgwalden

Mit Blick auf den Jahresbericht zeigte sich Böhm stolz auf diese Zusammenarbeit beim feierlichen Wochenende Mitte Juli, als sowohl das beliebte Dorffest wie auch die Feierlichkeiten zu "50 Jahre Eingemeindung Burgwalden" stattfanden. „Unser kleiner Stadtteil zeigte sich wieder von seiner besten Seite. Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben“, so die hocherfreute Vorsitzende. Dass sich der Aufwand des Festwochenendes auch finanziell gelohnt hatte, war dem positiven Kassenbericht der Schatzmeisterin Dunja Peterhans zu entnehmen. „Die Finanzen sind bei uns in besten Händen“, bescheinigte ihr Reinhold Schreiber, der zusammen mit Petra Kosch die Kasse prüfte.

Mitinitiator des Museums "Backhäusle" wird geehrt

Bereits seit 30 Jahren besteht die Dorfgemeinschaft Burgwalden. Vorsitzende Gaby Böhm erinnerte sich: „Anfangs war die Mitgliedschaft in unserem Verein nur Bewohnern unseres Ortes möglich, doch 1997 machten wir mit Margret und Lorenz Schreiber die erste Ausnahme. Denn als ehemaliger Burgwalder hatte Lorenz Schreiber immer eine starke Verbindung zu unserem Dorf, in dem er heute wieder lebt.“ So wurde der Mitinitiator des liebevoll gestalteten Museums „Backhäusle“ zusammen mit seiner Frau Margret, die ihn immer tatkräftig unterstützt, für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Dorfgemeinschaft geehrt.