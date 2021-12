Der Veteranen- und Soldatenverein setzt sich für den Frieden ein

Plus Der Veteranen- und Soldatenverein Bobingen wurde in diesem Jahr 150 Jahre alt. Er versteht sich heute als Mahnmal für den Frieden.

Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 und 1871 forderte viele Opfer. Es gab 190.000 Tote und mehr als 230.000 Verwundete zu beklagen. Um diesen zu gedenken und um den Verwundeten zu helfen, wurden viele Veteranen- und Soldatenvereine gegründet - auch in Bobingen.