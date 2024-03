Bobingen

Einbrecher haben Bobinger Einfamilienhaus im Visier

Eine Dreiviertelstunde genügte Einbrechern, um am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Bobingen zu gelangen.

Zwischen 8.15 und 9 Uhr drangen am Montag ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße in Bobingen ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Hintergründe oder Details sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)

