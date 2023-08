Bobingen

vor 17 Min.

Einbrecher macht in Bobingen große Beute

In Bobingen brach ein Unbekannter in zwei Gebäude en.

Artikel anhören Shape

Ein Unbekannter brach in den vergangenen Tagen in zwei Gebäude in Bobingen ein.

Beute im Wert von mehreren tausend Euro machte ein Unbekannter zwischen Dienstag vor einer Woche und Samstag. Laut Polizei brach der Unbekannte in zwei Häuser in der Lindauer Straße und im Mayerweg in Bobingen ein. Es entstand jeweils Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Um was es sich bei der Beute handelt, teilte die Polizei nicht mit. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

Themen folgen