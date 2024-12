Einbruch bei Edeka

In einem Supermarkt wurde an Heiligabend eingebrochen. Um 22.37 Uhr kam es bei „Edeka McGregor“ in der Hochstraße 28 in Bobingen zu einem Einbruch durch zwei bislang unbekannte männliche Täter, wie die Polizei mitteilt. Während einer der Täter „Schmiere“ stand, brach der andere gewaltsam in den Supermarkt ein, verursachte dadurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 5000 euro und entwendete dabei Tabak- bzw. Zigarettenwaren in Höhe eines Gesamtwertes von circa 100 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der 08234/96060 zu melden.