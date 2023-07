Einbruch in Bobinger Waschanlage: Geht er auf das Konto einer Bande?

Die Kriminalpolizei untersucht eine Serie von Aufbrüchen, die seit April in ganz Schwaben und in Oberbayern einen hohen Schaden verursacht hat.

Auf Waschanlagen hat sich eine Einbrecher-Bande, die jüngst in Nordschwaben geschnappt wurde, spezialisiert. Die Kripo prüft jetzt, ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in Bobingen besteht.

Drei Männer waren Mitte Juni an einem Samstag gegen 3.30 Uhr in einen Container einer Autowaschanlage in der Albert-Einstein-Straße in Bobingen eingebrochen. Sie stiegen über ein Zugangstor und hebelten anschließend eine Tür zu einem Container auf. In dem Raum fanden sie Jetons, Bargeld, Kamera- und EDV-Technik sowie ein Geldwechselsystem im Wert von insgesamt rund 18.000 Euro. Zwei Wochen später gingen der Polizei bei einem ähnlichen Einbruch drei Männer ins Netz.

Die Beute sind 800 Euro Bargeld

Das Trio hatte eine Waschanlage im Gewerbegebiet an der B2 in Kaisheim im Visier. Mit brachialer Gewalt brachen die Männer die Tür zum Betriebsraum auf. Dort befand sich ein Geldwechselautomat. Dem Trio fielen etwa 800 Euro Bargeld in die Hände. Offenbar wurden die Männer schon von der Polizei überwacht, die nach ähnlichen Fällen schon rund um die Uhr ermittelte. In Donauwörth klickten wenig später die Handschellen: Die 30-, 31- und 40-jährigen Tatverdächtigen wurden festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

In Schwaben werden der Einbrecher-Bande 16 Fälle zugerechnet

Seit Ende April wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord aber auch im benachbarten Oberbayern meist nachts Einbrüche an SB-Waschanlagen festgestellt. Demnach schlug das Trio mutmaßlich auch in Neuburg, Gaimersheim, Burgheim, Manching, Eichstätt, Beilngries, Königsmoos, Zuchering, Pörnbach und Reichertshofen zu. Die Polizei geht in Oberbayern von einer Beute in Höhe von circa 12.000 Euro aus und beziffert den Sachschaden auf rund 65.000 Euro. In Schwaben hat die Kripo bislang 16 Einbrüche notiert. Beute und Schaden im schwäbischen Bereich summieren sich jeweils auf etwa 45.000 Euro. Bei sämtlichen Einbrüchen gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor. Die Serie begann offenbar im April.

