Bobingen

18:30 Uhr

Eine Bobingerin entdeckt einen Sternennebel, der nun ihren Namen trägt

Plus Während der Pandemie schießt Sophie Paulin ihr erstes astronomisches Foto. Nun ist der jungen Bobingerin eine ganze besondere Aufnahme gelungen.

Von Paula Binz

Sobald es eine klare Nacht gibt, schiebt Sophie Paulin ihr Teleskop in den Garten und blickt in den Sternenhimmel. "Durch die Astro-Fotografie kann ich etwa Galaxien sichtbar machen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Das ist das, was mich so sehr daran fasziniert", sagt die Bobingerin. Vor einigen Wochen ist Paulin eine ganz besondere Aufnahme gelungen. Insgesamt 117 Stunden belichtete die 24-Jährige einen bislang unbekannten Sternennebel. Nun trägt das Phänomen sogar einen Teil ihres Namens.

