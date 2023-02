Eine Dreizehnjährige aus Bobingen will Ingolf Lück das Fürchten lehren

In der Fernsehsendung Klein gegen Groß fordert Melissa Sporer aus Bobingen den Schauspieler und "Let's Dance"-Gewinner Ingolf Lück mit einer Zahlenwette heraus.

"Ich kann mir eine 400-stellige Zahlenfolge besser merken als Ingolf Lück": Das behauptet die 13-jährige Melissa Sporer aus Bobingen. Am nächsten Samstag wird ihr Duell gegen den Comedian Ingolf Lück um 20.15 Uhr bei der Show „Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell“ in der ARD zu sehen sein. Dabei fordern junge Talente vor einem Millionenpublikum an den Fernsehern bekannte Persönlichkeiten und Sportler zu interessanten Zweikämpfen heraus - egal, ob sportliche Höchstleistungen oder Aufgaben rund um Gedächtnisleistungen oder Mathematik. Keine Frage, dass dabei meistens die Kleinen gewinnen und dann groß herauskommen.

" Klein gegen Groß" in der ARD: Harte Arbeit für Melissa Sporer im Vorfeld

Für die Prominenten bedeutet es meist harte Arbeit im Vorfeld. Denn, um überhaupt eine Chance gegen die jungen Talente zu haben, ist oft tage- oder gar wochenlanges Üben nötig. Zum Dank für das Engagement der Kinder und Jugendlichen gibt es besondere Geschenke. Moderiert wird die Sendung von dem beliebten Moderator Kai Pflaume. Doch schon einige Zeit vor der Sendung wird es spannend für die Kinder und Jugendlichen. Denn sie bekommen Besuch von einem Kamerateam des Senders, das mit einer Homestory die Teilnehmenden und ihre Familien vorstellt.

Auch bei Melissa in Bobingen stand ein solches Team vor der Tür. "Die waren den ganzen Tag, von morgens bis abends, bei uns. Das war wirklich aufregend und interessant", sagt Rebecca Sporer, die Mama von Melissa. Die Idee zu der Wette sei eigentlich eine andere gewesen.

Dreizehnjährige aus Bobingen tritt gegen Ingolf Lück an

Zunächst wollte Melissa einen Buchstabencode in Zahlen umwandeln. Eine Art Geheimsprache, die sie mit ihrem Bruder entwickelt hatte. Im Laufe der Bewerbung für die Fernsehsendung wurde die Idee dann etwas abgewandelt. Sich eine Zahlenreihe von 400 Ziffern zu merken, klingt schon etwas einschüchternd. Sind die meisten doch schon froh, sich die vier Ziffern der Geheimzahl ihrer EC-Karte merken zu können. Aber Ingolf Lück, 64, Melissas Duellpartner am Samstag, hat sich der Mammutaufgabe gestellt.

Tapfer nahm er die Herausforderung zu diesem besonderen Memory-Spiel an. Ob ihm die junge Bobingerin eine Chance gelassen hat, das wird sich am Samstag zeigen. Egal, wie das Duell letztlich ausgeht, eine besondere Erfahrung war die Teilnahme an der großen Samstagabendshow für Melissa und ihre Familie auf jeden Fall. Und dass Melissa am Montag nach der Sendung in der Schule viele Fragen beantworten werden muss, dürfte außer Frage stehen.

