Eine Passion zum 35-jährigen Bestehen der Theater-Schmiede Bobingen

Ab sofort gibt es die Karten für das Bobinger Passionsspiel in der Singoldhalle. Alle Termine auf einen Blick.

Der ungläubige Thomas steht Mittelpunkt des Bobinger Passionsspiel: Es findet erstmals nach sieben Jahren wieder statt und soll eine Einstimmung auf das bevorstehende Osterfest sein. Es erinnert gleichzeitig an das 35-jährige Bestehen Theater-Schmiede Bobingen mit ihrer Leiterin und Gründerin, Ingrid Sedlacek.

Neben 45 Bühnenakteuren wird das Stück durch einen Chor, geleitet und eigens zusammengestellt von Jacqueline Burckhardt, gesanglich sowie musikalisch untermalt. Schirmherr des Passionsspiels von Martin Bernard ist Pfarrer Mariusz Pluta. Im Stück ist der Jünger Thomas Dreh- und Angelpunkt. Er war einer der zwölf Vertrauten von Jesus. Er war der Zweifler, der alles und jeden immer wieder infrage stellte, der auch nicht so schnell an was glauben konnte und wollte. Er zweifelte an vielen Dingen. Auch seine erste Begegnung mit Jesus war der Überlieferung nach sonderbar. Er hatte ihn trotzdem berufen, ihm zu folgen, an seiner Seite zu sein, nach seinem Tod den Menschen die Botschaft zu verkünden, die er seinen Jüngern übermittelt hat. Sei es mit Worten oder mit Taten. Als Jesus erklärte, die Welt zu verlassen, brach für Thomas eine Welt zusammen.

Drei Aufführungen in der Singoldhalle

Aufführungstermine in der Singoldhalle Bobingen sind am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr. Die Kartenpreise betragen 20, 16 und 18 Euro (ermäßigt 16, 12 und 14 Euro). Im Vorverkauf gelten die Vollpreise. Ermäßigungen werden an der Theaterkasse ausbezahlt.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Di Santo in Bobingen (nur Barzahlung möglich). Sie können auch telefonisch (Bezahlung per Überweisung) bei der Theater-Schmiede unter der Telefonnummer 08232/7637415 (dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr und an Sonntagen von 13 bis 14 Uhr) bestellt werden. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.passionsspiele-bobingen.de.

