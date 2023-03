Bobingen

vor 17 Min.

Eine Stolperschwelle soll an ein dunkles Kapitel der Geschichte erinnern

Der Künstler Gunter Demnig verlegte 2022 in Langweid eine Stolperschwelle. Die Erinnerung an Zwangsarbeiter soll es jetzt auch in Bobingen geben.

Plus In Bobingen wurden im Zweiten Weltkrieg über 1000 Zwangsarbeiter ausgebeutet. Eine neue Homepage erinnert an die Schicksale, die Lebensumstände und die Toten.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden ihrer Heimat entrissen: Während des Zweiten Weltkriegs wurden sie in Nazi-Deutschland ausgebeutet. Über 1000 Menschen mussten in Bobingen bei den IG Farbwerken, der Dynamit AG oder in der Landwirtschaft, im Gewerbe und bei der Bahnmeisterei arbeiten. An sie soll eine neue Stolperschwelle erinnern, die am Bobinger Industriepark verlegt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen