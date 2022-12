Eiserne Hochzeit: Im Krankenhaus hat es gefunkt

Seit 60 Jahren sind Christa und Klaus-Jürgen Protz nun schon verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden im Augsburger Diakonissenhaus.

"Sechzig Jahre sind eine lange Zeit. Doch gelangweilt haben wir uns nie", sagte Klaus-Jürgen Protz. Als er 1960 einen Krankenhausaufenthalt hatte, sei ihm eine sehr nette Krankenschwester aufgefallen. Seine Mutter sei der gleichen Meinung gewesen. Doch sie anzusprechen hatte er sich zunächst nicht getraut.

Dann, zu Hause, sei sie ihm nicht aus dem Sinn gegangen und er habe versucht, mit ihr in Kontakt zu kommen. Doch mittlerweile hatte sie sich an den Wohnort ihrer Mutter nach Altdorf bei Nürnberg versetzen lassen. Gott sei Dank hätte man es in den 1960er Jahren mit dem Datenschutz noch nicht so genau genommen. So hat er vom Diakonissenhaus die Auskunft bekommen, wo seine Herzdame zu finden war. An Weihnachten habe er sich dann ein Herz gefasst und ihr eine Karte geschrieben. "Zu Ostern ist dann die Antwort gekommen", erzählte der 82-jährige. Die sei verbunden gewesen mit einer Einladung, doch einmal nach Altdorf zu kommen. Dort hätten sie sich dann näher kennengelernt.

"Ich kann mich noch gut an die Bank erinnern, auf der wir uns das erste Mal geküsst haben, sagt die ebenfalls 82-jährige Christa Protz. 1961 habe sie sich wieder zurück nach Augsburg versetzen lassen. Nur ein Jahr später, 1962, wurde geheiratet. Zunächst hätten sie noch bei seinen Eltern im Hochfeld gewohnt, ehe sie ihre erste eigene Wohnung in der Hessingklinik bezogen, wo Christa Protz insgesamt 30 Jahre gearbeitet hat. Ihr Mann Klaus-Jürgen, Techniker bei Siemens, bekam dann das Angebot, ein Grundstück in der Bobinger Siedlung zu erwerben. Seit 1978 leben die beiden mittlerweile dort.

Reisen war ihr großes Hobby

Ihr größtes Hobby seien ihre gemeinsamen Reisen gewesen. "Wir haben schon einiges gesehen von der Welt. Diese schönen Erinnerungen kann uns keiner nehmen", sagten die beiden. Gerne haben sie Kreuzfahrten unternommen. Und gerade auf solch einer Kreuzfahrt geschah dann das Unglück. Beim Besichtigen eines Botanischen Gartens auf einer Karibikinsel trat Christa Protz in eine unscheinbare Mulde und zog sich einen komplizierten Schienbeinbruch zu. 2003 sei das gewesen, so Klaus-Jürgen Protz. Es folgte eine Operation sowie ein dreiwöchiger Krankenhausaufenthalt auf Martinique. Zu Hause sei sie dann noch mehrmals operiert worden. Doch der komplizierte Bruch wollte nicht mehr richtig verheilen. So hätten sie schweren Herzens das Reisen aufgeben müssen.

Doch solange sie zusammen seien, könnten sie das verschmerzen, sagten die beiden. Bobingens Bürgermeister Klaus Förster überreichte ein kleines Präsent und gratulierte den Jubilaren. Und bekam noch eine kleine Geschichte erzählt. Auf einer Ostseekreuzfahrt hätte Klaus-Jürgen Protz den Bordpianisten gebeten, ein für die beiden besonderes Lied zu spielen. "Überall blühen Rosen", sei es gewesen. Danach habe der Klavierspieler jedes Mal, wenn die beiden die Bar betraten, dieses Lied gespielt. "Das ist eine wirklich unvergessliche Erinnerung", schwärmte Christa Protz.