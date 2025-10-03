Windpark bei Bobingen: Schaden die Windräder der Umwelt?

Im Gebiet von Reinhartshausen über Burgwalden bis zum Engelshof sollen zehn Windkraftanlagen gebaut werden. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es darum, ob die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig ist und ob die Stadt das gemeindliche Einvernehmen gibt. Fast 40 Minuten dauerten die Ausführungen von Reinhard Schöler aus der Bauverwaltung zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86399 Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis