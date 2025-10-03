Icon Menü
Bobingen: Entscheidungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung für neuen Windpark

Bobingen

Windpark bei Bobingen: Schaden die Windräder der Umwelt?

Im Westen von Bobingen sollen zehn Windräder gebaut werden. Jetzt ging es um die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Von Maximilian Czysz
    Im Scheppacher Forst an der Grenze zum Landkreis Augsburg steht bereits ein Windpark. Ein weiterer soll im Westen von Bobingen gebaut werden.
    Im Scheppacher Forst an der Grenze zum Landkreis Augsburg steht bereits ein Windpark. Ein weiterer soll im Westen von Bobingen gebaut werden. Foto: Ulrich Wagner

    Im Gebiet von Reinhartshausen über Burgwalden bis zum Engelshof sollen zehn Windkraftanlagen gebaut werden. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es darum, ob die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig ist und ob die Stadt das gemeindliche Einvernehmen gibt. Fast 40 Minuten dauerten die Ausführungen von Reinhard Schöler aus der Bauverwaltung zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung.

